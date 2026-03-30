Ветеринар Шеляков рассказал, как правильно знакомиться с домашними животными

Врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в разговоре с «Москвой 24» предупредил о том, что при знакомстве с домашними животными необходимо соблюдать осторожность.

По словам эксперта, кошки могут укусить незнакомцев, которые сразу пытаются их погладить. Он отметил: «С кошкой главное — не знакомиться насильно. Как обычно поступают гости: умиляются животному и резко идут его гладить. А для зверя факт быстрого приближения незнакомца уже является сигналом тревоги».

Если есть желание познакомиться с кошкой, лучше не приближаться к ней, а сесть на пол и заговорить ласковым голосом, посоветовал ветеринар. Тогда животное само подойдет, и можно будет начать дружбу.

Что касается собак, то они, наоборот, в большинстве своем любят, когда к ним подходят и гладят их. Однако пес может неадекватно отреагировать на гостя, от которого резко пахнет. Например, собаки не любят активный запах парфюма, алкоголя, лакокрасочных материалов.

При этом, по словам Михаила Шелякова, проявление агрессии у питомца не стоит сопровождать физическим наказанием. Следует выразить недовольство грозным тоном — интонацию животное точно уловит.

Эксперт также напомнил о важности общения животных с людьми. Чем чаще питомец контактирует с другими людьми, тем спокойнее он будет к ним относиться. Владельцу всегда надо объяснять гостям, как правильно вести себя с животным.