В Свердловской области насчитали в два раза больше воробьев по сравнению с 2025 годом

Количество воробьев, зарегистрированных жителями Свердловской области в ходе Всероссийской акции «Воробьи на кустах», удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Увеличение числа участников и общая статистика позволяют сделать выводы о положительной динамике в экосистеме региона, написало URA.RU .

В этом году в акции приняло участие 538 человек, что значительно больше, чем в прошлом году, когда участников насчитывалось всего 314. Общий результат подсчета составил 6107 птиц, тогда как в 2025 году было зафиксировано лишь 3083 птицы.

Домовые воробьи преобладают в статистике, составляя 2990 экземпляров в 2026 году и 1359 в 2025 году. Количество полевых воробьев также увеличилось вдвое, достигнув 1528 штук в текущем году и 944 в прошлом.

Куратор акции Ольга Мартюшева пояснила, что учет птиц проводился как на месте, так и с использованием фотографий. Фотографии, сделанные в хорошем разрешении, обрабатывались вручную или специальными приложениями. Отдельно фиксировались полевые и домовые воробьи, а также самцы и самки домовых воробьев. Учащиеся могли вносить в анкету общую численность птиц, если не могли определить точный вид или пол.