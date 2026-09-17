В Союзе садоводов России рассказали о преимуществах подзимнего посева

Садовод Ольга Воронова из Союза садоводов России посоветовала проводить посев некоторых культур поздней осенью, чтобы урожай можно было собрать примерно на две недели раньше обычного. Об этом пишет «Москва 24» .

Для подзимнего посева лучше всего подходят укроп, петрушка, морковь, лук, свекла и редис. Ольга Воронова подчеркнула, что важно дождаться достаточно устойчивой прохладной погоды — не выше плюс 5 градусов днем, обычно такой период наступает в конце октября.

Воронова поделилась техникой посева: нужно сделать бороздки на грядке, а после промерзания земли положить в них семена и засыпать сверху рыхлой землей, подготовленной заранее и оставленной, например, в подвале. Затем следует сделать небольшое утепление из опавшей листвы. Поливать посадки нельзя, чтобы не спровоцировать их рост.

Эксперт отметила, что семена должны быть предназначены для посева под зиму, это обычно указывается на упаковке. Однако не стоит ориентироваться только на холодостойкость культуры, так как она может быстро прорасти. Воронова подчеркнула, что такие культуры, как томаты, баклажаны, перец, тыква и огурцы, не переживут подзимнего посева из-за своей теплолюбивости.