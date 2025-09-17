В России появились деревенские туры для перевоспитания зумеров

В России для поколения Z запустили «Туры для зумеров» — недельные поездки в деревню с целью привить любовь к физическому труду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе сервиса Onlinetours.

Стоимость тура составит около 20 тысяч рублей. Молодежь от 14 до 25 лет будут будить в шесть утра, учить колоть дрова, пользоваться колодцем, чистить овощи и менять лампочки.

В программу также входят прогулки по лесу и наблюдение за звездами. Питание обеспечат местные жители, готовящие из продуктов из собственного огорода.

Тема зумеров в последние дни обсуждается и под другим углом. В шоу Mash «Утренняя зарядка» ведущие отметили, что у молодежи снижается интерес к сексу: интим перестал быть табу и обесценился на фоне тотальной доступности.

Психологи связывают это с благополучием среды — чем она выше, тем позже наступает интерес к сексуальной жизни. Так что для кого-то «деревенский тур» может оказаться не только школой быта, но и своеобразным возвращением к простым человеческим инстинктам.