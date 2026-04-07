В движении «Россия Православная» рассказали про особенности празднования Страстной недели

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов поделился с RT информацией о том, что Страстная неделя несет в себе глубокий смысл для верующих. Каждый день этого периода имеет особое значение и сопровождается определенными традициями.

Иванов отметил: «В Великий четверг мы вспоминаем Тайную вечерю, где было установлено Таинство Причащения». Он подчеркнул, что в Великую пятницу верующие вспоминают распятие и смерть Спасителя, а в Великую субботу — сошествие Христа во ад и начало победы над смертью.

Также было отмечено, что пост в эти дни становится особенно строгим: многие воздерживаются от пищи до определенного момента в пятницу и субботу.

Иванов подчеркнул важность подготовки к Пасхе через молитву и причастие, чтобы встретить праздник с чистым сердцем.