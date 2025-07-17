В Британии родились восемь детей с ДНК трех родителей

В Великобритании появились на свет восемь младенцев с ДНК троих человек. Это стало возможным благодаря экспериментальной технологии по устранению неизлечимых генетические мутаций, сообщило издание Sky News .

«В Великобритании родились восемь детей с ДНК трех человек после процедуры по устранению неизлечимого наследственного заболевания», — уточнили журналисты.

В эксперименте участвовали 22 женщины, у которых зафиксировали повышенный риск передачи своим детям опасных для жизни заболеваний из-за мутаций в генах. Семеро из них забеременели. На свет появились восемь детей, причем у пятерых не обнаружили следов наследственных болезней.

Технология, которую применили, заключается в том, что ученые берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери. После этого удаляют из него мутировавший ген, а затем переносят его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК.

Показатель успешности проведенной процедуры составил 36%.

Ранее начальник Московского геномного центра Олег Глотов рассказывал, что в России генетическое тестирование будущих родителей станет частью расширенной программы неонатального скрининга.