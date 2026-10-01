Ura.ru: силиконовый шов в ванной можно обновить без полной замены

Поврежденный шов вокруг ванны, раковины или душевого поддона может пропускать воду к стене и полу. Для восстановления герметичности старый силикон обычно удаляют, а новый наносят на чистый и сухой стык, сообщает Ura.ru .

Если шов прочно держится и на нем нет плесени, отслоений и глубоких разрывов, поверх него можно нанести тонкий слой совместимого санитарного силикона. Сначала стык нужно вымыть, обезжирить и полностью высушить. Совместимость составов следует проверить по инструкции производителя. Такой способ устраняет только косметические дефекты.

Потрескавшийся, почерневший или пропускающий воду шов нужно заменить целиком: заплатка на поврежденном участке может отслоиться. Старый герметик аккуратно срезают ножом или скребком, не царапая поверхность. Остатки силикона удаляют подходящим средством, а стык очищают от грязи и плесени. Для влажных помещений выбирают санитарный силикон с защитой от плесени; для акрила и ПВХ — совместимый нейтральный состав.

Перед нанесением герметика стык должен полностью высохнуть. Малярная лента по краям поможет сделать шов ровным. Ванну перед работой рекомендуют наполнить примерно наполовину водой. Силикон наносят без пустот, разравнивают и снимают ленту.

Пользоваться ванной можно только после полного отверждения состава по инструкции. Затем шов проверяют на отслоения и пропуски. Если вода по-прежнему уходит под ванну, может понадобиться помощь специалиста.