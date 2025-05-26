Университет Дьюка сообщил об обнаружении «скопления душ» в космосе

Специалисты из Инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка зафиксировали в космическом пространстве «скопление душ». С помощью высокоточного оборудования ученые подтвердили существование энергетических сгустков в космосе, сообщил aif.ru .

Эксперты подчеркнули, что их приборы способны улавливать малейшую электромагнитную активность. Сейчас исследователи анализируют необычные явления, похожие на вспышки молний.

Энергетические сгустки простираются на километры. Ученые предполагают, что это может быть связано с электрическими разрядами или влиянием магнитного поля Земли. Понимание природы «скопления душ» поможет глубже изучить устройство мира и его взаимодействие с космосом.