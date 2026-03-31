Universe Today: в карликовой галактике нашли одну из древнейших звезд Вселенной

В ходе исследований ультратусклой карликовой галактики Живописец II астрономы обнаружили уникальную звезду PicII-503. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Universe Today .

Под руководством Анирудха Чити из Стенфордского университета ученые установили, что химический состав звезды содержит следы элементов, созданных первыми светилами во Вселенной.

По словам ученых, возраст немногих тысяч звезд этой системы превышает 10 миллиардов лет, что делает их своеобразными капсулами времени. Предположительно, элементы в составе PicII-503 попали туда в результате взрывов сверхновых с низкой энергией.