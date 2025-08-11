Уникальные средневековые артефакты обнаружили в ЯНАО

В селе Лопхари Шурышкарского района ЯНАО местные жители обнаружили уникальные серебряные артефакты, предположительно относящиеся к XII — началу XIII века. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Речь идет о крышке чаши и чаше на ножке с изображениями святых апостолов.
«Предварительный осмотр найденных сосудов позволяет отнести их к комплексу средневекового импорта», — отметили представители местных властей.
Археолог Наталья Федорова ранее выдвинула гипотезу, что подобные изделия могли попасть на Ямал в XIII веке в ходе торговых экспедиций европейских купцов по Северному морскому пути. По ее мнению, посуду либо обменивали на меха, либо преподносили в дар.
