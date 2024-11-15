Уникальную реликвию гладиаторов возрастом 2000 лет обнаружили в реке Тайн в Англии

В Англии недалеко от Корбриджа специалсты обнаружили уникальную реликвию гладиаторов возрастом 2000 лет. Они нашли статуэтку, выполненную из медного сплава, которая, вероятно, была декоративной рукояткой складного ножа, написал сайт TheRussianNews.ru.

Статуэтку достали из реки Тайн. На реликвии изображен гладиатор — мускулистый боец, который носил тяжелое снаряжение. Специалисты пытаются решить загадку, как сувенир оказался в воде. Куратор коллекции Стена Адриана в отделе английского наследия Фрэнсис Макинтош предполагает, что он мог выпасть из чьего-то кармана или быть выброшенным.

Предмет планируют выставить в римском городе Корбридж в 2025 году вместе с другими находками из Тайн.

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