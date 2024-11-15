Уникальную реликвию гладиаторов возрастом 2000 лет обнаружили в реке Тайн в Англии

В Англии недалеко от Корбриджа специалсты обнаружили уникальную реликвию гладиаторов возрастом 2000 лет. Они нашли статуэтку, выполненную из медного сплава, которая, вероятно, была декоративной рукояткой складного ножа, написал сайт TheRussianNews.ru .

Статуэтку достали из реки Тайн. На реликвии изображен гладиатор — мускулистый боец, который носил тяжелое снаряжение. Специалисты пытаются решить загадку, как сувенир оказался в воде. Куратор коллекции Стена Адриана в отделе английского наследия Фрэнсис Макинтош предполагает, что он мог выпасть из чьего-то кармана или быть выброшенным.

Предмет планируют выставить в римском городе Корбридж в 2025 году вместе с другими находками из Тайн.