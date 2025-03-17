Ученый Рублева: россияне смогут увидеть Венеру невооруженным глазом

В период с 17 по 21 марта россияне смогут увидеть Венеру утром и вечером без специальных приборов. Об этом заявила научный директор Московского планетария Фаина Рублева в беседе с RT .

По словам эксперта, Венера — самая яркая планета Солнечной системы. Она занимает третье место по яркости после Солнца и Луны.

«Когда Венера находится над горизонтом, мы можем ее наблюдать без всяких дополнительных оптических средств, достаточно собственных глаз», — сообщила ученый.

Рублева подчеркнула, что с 17 по 21 марта ожидается так называемая двойная видимость. Речь идет об интересном явлении, при котором наблюдать за планетой получится как утром перед восходом Солнца, так и сразу после захода вечером.