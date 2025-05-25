Ученый Кононов сообщил, что средняя продолжительность жизни россиян достигнет 120 лет

Кандидат технических наук и старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов предполагает, что к концу XXI века средняя продолжительность жизни в мире превысит 100 лет, а в России может достичь 120 лет. Это станет возможным при условии стабильного развития и отсутствия крупных катастроф, написала Общественная Служба Новостей .

По мнению футуролога, увеличение продолжительности жизни позволит людям полнее реализовать свой потенциал в различных сферах деятельности. При этом дефицит территорий и рабочих мест из-за большого числа долгожителей человечеству не грозит.

Рост средней продолжительности жизни будет обусловлен рядом факторов, таких как развитие медицины, повышение уровня жизни и благосостояния населения, а также достижения в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Кононов отмечает, что научно-технический прогресс будет влиять на продолжительность жизни косвенно. Например, внедрение искусственного интеллекта в транспортные средства позволит минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность езды и снизить количество аварий.

Футуролог подчеркивает, что развитие медицины и техники не защищает от всех угроз, поэтому человечеству нужно активно трудиться над обеспечением своего «могущества и неразрушимости».