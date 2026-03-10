Ученый Чумаков сообщил, что в марте можно будет увидеть на небе планету Юпитер

Почетный доктор наук и преподаватель Сергей Чумаков рассказал «Известиям» , что в марте при ясной погоде на вечернем небе можно увидеть несколько ярких астрономических объектов. Среди них — Сириус, звезды созвездия Ориона и планета Юпитер.

Эксперт отметил, что многие считают март идеальным временем для наблюдения за различными астрономическими объектами, однако условия для этого не всегда благоприятные. В первый месяц весны Солнце садится все позже, а многие планеты заходят еще на фоне светлого неба.

По словам ученого, более благоприятные условия для астрономических наблюдений обычно складываются в конце января и начале февраля, когда темнеет раньше. Хотя в марте воздух временами становится более прозрачным, многие «зимние» астрономические объекты уже располагаются низко над горизонтом.