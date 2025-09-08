Туристы в Приморье стали свидетелями удивительного представления косаток
В Приморском крае туристы стали очевидцами потрясающего зрелища. Представление устроила группа косаток, сообщил «Восток-Медиа».
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, группу туристов на лодке сопровождала стая морских гигантов. Животные вплотную приближались к судну, вызывая восторг и восхищение.
Ситуация произошла рядом с мысом Четырех скал в Ольгинском районе. Ролик получил огромную популярность.
