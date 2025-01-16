«ТСН24»: фудшеринг помогает решать проблему излишнего потребления

Фудшеринг позволяет предотвратить утилизацию продуктов, срок годности которых близок к завершению, но которые все еще пригодны для потребления, написала «ТСН24» .

Фудшеринг помогает не только тем, кто нуждается в продуктах, но и тем, кто хочет поделиться ими. Куратор движения в беседе с изданием выделила несколько причин, по которым люди участвуют в фудшеринге.

Желание помочь. Люди делятся продуктами, потому что хотят сделать доброе дело.

Отъезд. Продукты остаются, когда человек собирается уехать, и ему не хочется выбрасывать еду.

Избыток продуктов. Иногда покупается больше, чем необходимо, и еда простаивает.

Не понравившийся вкус. Бывает, что продукты оказываются невкусными, но выбросить их жалко.

Истечение срока годности. Даже если срок годности продукта заканчивается, он может оставаться пригодным для употребления.

Фудшеринг помогает решать проблему излишнего потребления и утилизации продуктов, делая этот процесс более экологичным и социально ответственным.