Технолог Румянцева рассказала, что битые огурцы хорошо сочетаются с роллами и суши

Закуска из битых огурцов этим летом стала популярной в социальных сетях и ресторанах. Главный технолог сети доставки суши и роллов «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала Life.ru , что это блюдо можно приготовить дома.

По словам эксперта, основной момент в рецепте — правильное «отбивание» огурцов. Для этого их кладут на разделочную доску, накрывают пленкой и аккуратно разминают скалкой или молотком для мяса. «Важно не перестараться: огурцы должны сохранить текстуру и не превратиться в кашу», — подчеркнула Румянцева. Затем огурцы нарезают на удобные кусочки.

Для заправки используют чеснок, соевый соус, немного масла и рисовый уксус. Огурцы заливают смесью и ставят в холодильник на 15–20 минут. Перед подачей блюдо посыпают кунжутом.

Главный технолог отметила, что битые огурцы хорошо сочетаются с роллами и суши, но также подойдут к любому летнему приему пищи.