Технолог Никитина объяснила, как отличить пустотелую цепь от полновесной

Пустотелые и полновесные золотые цепи внешне почти не отличаются, но разница в цене между ними может быть кратной. Об этом «Известиям» рассказала технолог российской ювелирной сети SUNLIGHT Мария Никитина.

По словам Никитиной, полновесные изделия делают из сплошной проволоки, поэтому они тяжелые, надежные и устойчивые к повреждениям. Пустотелые цепи создают иначе: золотую ленту наматывают на сердечник из дешевого металла, а затем вытравливают его кислотой, оставляя легкую полую конструкцию.

Полновесные цепи рекомендуют для детей и тяжелых подвесок, так как они выдерживают большую нагрузку. Пустотелые модели выбирают ради визуального объема и доступной цены, но их нужно беречь от ударов и снимать на ночь.

Распознать пустотелую цепь можно по маркировке на ярлыке или по подозрительно легкому весу при крупном размере. Полновесные изделия всегда ощутимо тяжелее в руке.