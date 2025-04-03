Тайно приплывший в Новороссийск из Стамбула кот прожил в порту почти месяц

Кот Бурак из Стамбула уже четвертую неделю живет в порту Новороссийска, рассказал РИА «Новости» источник. Животное тайком приплыло сюда на корабле транспортно-логистической компании FESCO, но не смогло вернуться обратно.

«Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку», — сказал собеседник агентства.

Кот живет в порту Новороссийска с 11 марта. Он добрался сюда из Стамбула, спрятавшись на борту российского корабля. Моряки дали ему имя Бурак.

Представители транспортной компании FESCO предупредили, что нелегальное путешествие кота может привести к его депортации в Турцию.

Многие хотят приютить Бурака, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Также незадекларированное животное без документов не может вернуться в Турцию.

Животное чувствует себя хорошо. В ближайшее время к нему приедет ветеринар, чтобы провести осмотр и убедиться, что кот здоров. Сотрудники порта заботятся о нем, кормят и поят. Моряки случайно обнаружили пушистого нелегала, когда он выдал свое присутствие на борту мяуканьем из грузового отсека.