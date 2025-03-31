Строительный эксперт Васильев призвал мыть окна с помощью раствора уксуса

Строительный эксперт Федор Васильев в беседе с NEWS.ru поделился советами по уходу за пластиковыми окнами.

Он рекомендует мыть их с помощью слабого раствора уксуса, чтобы сохранить внешний вид и функциональность на долгие годы.

Эксперт советует использовать теплую воду с добавлением специального средства для окон или слабого раствора уксуса (одна часть уксуса на три части воды) для мытья стекол. Не следует применять абразивные вещества или жесткие щетки, так как они оставляют микроцарапины, которые со временем делают стекло мутным.

Рамы из ПВХ нужно мыть мягкой губкой с мыльным раствором, а затем вытирать насухо. Раз в год рекомендуется смазывать фурнитуру силиконовой смазкой и ухаживать за резиновыми уплотнителями с помощью глицерина, чтобы продлить срок их службы и сохранить герметичность окон.