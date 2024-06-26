Строительный эксперт Васильев посоветовал устанавливать на входную дверь минимум два замка

Комбинация из сувальдного и цилиндрового замков — наиболее распространенный и надежный вариант, который довольно сложно взломать. Об этом NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев.

Он пояснил, что сувальдный замок состоит из металлических пластин, и чем больше сувальд, тем лучше защита.

«Помимо принципа действия замки различаются классом безопасности или взломостойкости. Здесь следует отдать предпочтение замкам с показателем „три“ или „четыре“», — добавил Васильев.

Среди дополнительных мер защиты существуют различные накладки на замочную скважину для усиления безопасности. На входную дверь, по словам эксперта, следует устанавливать минимум два замка: основной и дополнительный.