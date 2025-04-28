Строительный эксперт Васильев: плоские водонагреватели отлично подойдут для квартир

Строительный эксперт Федор Васильев поделился с NEWS.ru рекомендациями по выбору водонагревателя для квартиры.

Семье из трех-четырех человек лучше приобрести модель объемом 80–100 литров, а одному-двум достаточно 30–50 литров.

Объем бака подбирают в зависимости от количества людей. Для частного дома с ванной комнатой следует рассмотреть модели от 150 литров и более. Мощность нагревателя должна соответствовать возможностям электропроводки. Устройства класса «А» или «А+» помогут сэкономить электроэнергию.

В условиях ограниченного пространства квартир можно использовать компактные плоские водонагреватели. Газовые модели отлично подойдут для домов с магистральным газом, но их установка требует профессиональных навыков, а обслуживание обойдется дороже электрических. Электрические водонагреватели проще в установке и безопаснее, что делает их подходящими для квартир и дач.