Строительный эксперт Васильев: гибок может стать причиной желтых пятен на стенах

Гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru сообщил, что появление желтых пятен на стенах может быть связано не только с затоплением со стороны соседей, но и с другими факторами.

Желтые пятна на стенах могут возникать не только из-за затопления соседями, но и по другим причинам, включая грибок и повышенную влажность. Проблемы в строительстве часто проявляются в виде подобных пятен, и ржавчина в воде — лишь одно из возможных объяснений. Грибковые поражения стен также способны вызывать образование пятен, поэтому для устранения проблемы требуется использование антисептиков и борьба с влажностью в помещении.

Также возможна ситуация, когда изоляционные материалы электропроводки начинают разрушаться вследствие химических реакций с используемыми штукатуркой или шпаклевкой. Это делает изоляцию пористой и ломкой, снижая уровень защиты проводки, пояснил собеседник.