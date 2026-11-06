Стилист Скороходова назвала универсальный размер и цвет сумки для зимы

Зимой сумка должна выдерживать конкуренцию с объемной верхней одеждой, поэтому слишком миниатюрные модели далеко не всегда выглядят гармонично, а длина ручек и материалы имеют не меньшее значение, чем форма. Об этом «Известиям» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

Универсальным вариантом станет сумка среднего размера (28–35 см) с четким, но не жестким силуэтом. Стилист рекомендует горизонтальные прямоугольники, мягкую трапецию и лаконичные шопперы — они одинаково хорошо смотрятся и со строгим пальто, и с объемным пуховиком. Главное правило: чем объемнее верхняя одежда, тем заметнее должна быть сумка.

Правило контраста форм больше не обязательно: интереснее играть на фактурах. Классическое пальто сочетайте с мягкой сумкой, а объемный пуховик — со структурированной моделью. Для элегантности выбирайте жесткие формы, для расслабленного образа — обтекаемые.

Особое внимание — ручкам. Зимой сумку носят поверх объемной одежды, поэтому осенние модели могут оказаться неудобными. Выбирайте варианты с регулируемым или длинным ремнем. Из материалов лучше всего подходит гладкая кожа с защитной пропиткой или технологичные ткани с водоотталкиванием.