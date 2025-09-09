Стилист Подрезкова посоветовала избавиться от приталенных стеганых жилетов

Начало сезона — это идеальный момент для того, чтобы пересмотреть свой гардероб и оставить только актуальные вещи. Персональный стилист Анастасия Подрезкова в беседе с «ФедералПресс» поделилась советами о том, от какой одежды стоит избавиться.

По словам эксперта, многие люди задаются вопросом, какие вещи стоит выбросить в первую очередь. Это происходит потому, что зачастую нам жалко расставаться с одеждой или мы не знаем, какие предметы гардероба актуальны в настоящее время и как их правильно сочетать друг с другом.

Стилист рекомендует избавиться от одежды, которая вышла из строя и не подлежит восстановлению, например, от растянутых маек, выцветших футболок и спортивных штанов. Также стоит избавиться от вещей, которые морально устарели, таких как приталенные стеганые жилеты, кожаные куртки и короткие пиджаки в обтяжку.

Подрезкова советует выбросить одежду, которая не подходит по размеру, и вещи, в которых фигура выглядит непривлекательно. Кроме того, стоит избавиться от одежды, которую не надевали больше года.