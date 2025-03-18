Стилист Катыхина назвала прямой вариант брюк самым подходящим для офиса

Прямые брюки — это базовый вариант в офисном стиле, с них стоит начать формирование гардероба. Они прекрасно сочетаются с жакетами и другими предметами одежды, но лучше выбирать модели на высокой посадке.

Еще одна подходящая модель — брюки палаццо. Они удобны и визуально корректируют силуэт, делая его стройнее. Зауженные брюки тоже можно носить в офисе, но они не должны быть слишком узкими, чтобы обеспечить комфорт в течение дня.

Эксперт также рекомендует присмотреться к брюкам клеш, которые снова становятся популярными благодаря возвращению моды на стиль бохо и хиппи. Если нужно скорректировать область талии, стоит выбрать брюки на резинке.

Катыхина советует выбирать классические цвета: черный, серый, синий или коричневый. Эти оттенки универсальны и легко сочетаются с другими элементами гардероба. Важно обращать внимание на материал, из которого изготовлены брюки. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, таким как шерсть, твид, габардин, хлопок, лен или вискоза.