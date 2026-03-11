Stavropol.Media рассказал о породах собак, которые хорошо переносят одиночество

Многие мечтают о собаке, но боятся, что не смогут уделять ей достаточно времени из-за работы. Однако есть породы, которые хорошо переносят одиночество и не требуют постоянного внимания хозяина. Об этом сообщил Stavropol.Media .

Чау-чау не будет скучать и шуметь, пока хозяин на работе. Эта собака найдет себе место, где можно спокойно отдохнуть, и дождется возвращения владельца. Чау-чау привыкли к тишине и размеренности, ведь они веками жили при китайских храмах, написал сайт vse42.ru.

Французский бульдог — настоящий мастер по части отдыха. Он любит лежать на диване и не торопится даже на прогулке. Одиночество не пугает эту собаку, она воспринимает его как возможность еще немного расслабиться.

Бассет-хаунд отличается поразительным спокойствием. Уход хозяина не становится для него драмой. Бассет-хаунд просто размышляет о своем и терпеливо ждет, оставаясь абсолютно невозмутимым.

Чихуахуа в отсутствие хозяина занят важными делами: контролирует диван, следит за территорией и играет с игрушками-головоломками. Главное — оставить ему достаточно интересных занятий.

Лхаса апсо родом из тибетских монастырей, где эти собаки столетиями жили рядом с монахами. Они умеют спокойно и достойно ждать, без суеты и паники.

Шарпей — независимая собака, живущая в своем темпе. Он не понимает лишней беготни и может целый день сидеть у окна, изучая прохожих. Оставаться одному для шарпея не проблема.

Мальтийская болонка обожает уют и мягкие поверхности. Она устроится в кресле, свесит лапки и будет наслаждаться тишиной. Дайте ей несколько комфортных уголков — и она прекрасно проведет время даже без вашего присутствия.