Старинную вентиляцию обнаружили в Аничковом дворце в Петербурге

Во время реставрации в Аничковом дворце специалисты обнаружили редкий элемент исторической инженерии. На стене Большой столовой они заметили необычную кирпичную кладку, которая привела их к скрытому воздуховоду. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Участок стены был выполнен без перевязки с основной кладкой. После того как реставраторы убрали кирпичи, они нашли вентиляционный канал, облицованный керамической плиткой — это нехарактерно для подобных конструкций. Внутри воздуховода сохранился поворотный металлический механизм — вероятно, он регулировал поток воздуха, написал «Петроград».

В КГИОП решили сохранить находку как музейный экспонат. Посетители и учащиеся смогут увидеть этот уникальный элемент после завершения реставрации Большой столовой.

Работы по восстановлению зала продолжаются в рамках многолетней городской программы, запущенной в 1997 году. Завершить реставрацию планируют до 2026 года.