Sputnik: в США дрова причислили к возобновляемым источникам энергии

Он пояснил, что если изучить статистику Управления энергетической информации США, то можно обнаружить, что 20% от общего объема возобновляемых источников энергии приходится на wood (в переводе с английского «дрова»). Таким образом, традиционные источники энергии в виде дров теперь перекочевали в категорию «возобновляемые источники», сказал Фролов.

Можно поехать в Томск, где 10 лет назад был запущен проект по ускоренному выращиванию тополей, и спросить, есть ли у них возобновляемые источники, иронизировал собеседник.