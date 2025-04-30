Советский журналист и военный корреспондент Петр Лидов стал новым героем проекта РИАМО

Агентство РИАМО запустило специальный проект «Герои-военкоры», посвященный подвигам журналистов-фронтовиков времен Великой Отечественной войны и их сегодняшних преемников. Один из героев — Петр Лидов, известный советский журналист и военный корреспондент, чья жизнь тесно связана с историей героизма советской девушки-комсомолки Зои Космодемьянской.

Родившийся сиротой и выросший в детском доме, Петр Лидов рано понял свое призвание — стать писателем и репортером. Его судьбу круто изменила война: встретив начало войны в Минске, он вскоре оказался на фронте, откуда отправлял свои очерки и корреспонденции.

Первый опубликованный материал Петра Лидова увидел свет в газете «Правда» в 1941 году. Широко известен его знаменитый очерк «Таня», рассказывающий о самоотверженном подвиге юной партизанки Зои Космодемьянской, ставшим символом патриотизма и стойкости советских бойцов.

Жизнь военного корреспондента Петра Лидова прервалась трагически в 1944 году. Во время бомбардировки Полтавы он погиб, оставив яркий след в памяти поколений.

Создатели проекта «Герои-военкоры» посвятили публикацию судьбе отважного журналиста, подробно исследуя исторические материалы, архивные записи и личные свидетельства очевидцев.