Сомнолог Бузунов назвал причиной вещих снов самопрограммирование и эффект дежавю | 360°

Интересное 16 мая 2024, 11:24 Сомнолог Бузунов назвал причиной вещих снов самопрограммирование и эффект дежавю

Читать 360 в

Многие люди сталкивались с явлением вещих снов, когда увиденное во время сна сбывалось. Почему это происходит, сайту KP.RU рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

По его словам, вещие сны часто становятся следствием прогнозирования мозга. Он постоянно собирает информацию и анализирует ее, а потом выдает вероятные варианта развития события. Кроме того, часто вещие сны связаны с самопрограммированием.

Реклама

«Еще я люблю историю одной балерины. Она рассказывала, что в пять лет увидела вещий сон, как выступает на подмостках Большого театра. Ей было 20 с небольшим, и я спросил: а чем вы с тех пор в течение 15 лет занимались? „Балетом по 10 часов в день“», — рассказал Бузунов.

Наконец, вещие сны могут быть связаны с эффектом дежавю. Человеку что-то снится, а потом мозг дорисовывает ситуацию, когда видит схожие детали.

Авторы: