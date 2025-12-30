Сбой произошел в работе «Радиостанции Судного дня» после «Лебединого озера»

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», начала работать со сбоями. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «УВБ-76 логи» , отслеживающие эфир. Это произошло после того, как во время очередной трансляции прорвались звуки балета «Лебединое озеро».

«Радиостанция хаотично меняет маркер и не жужжит», — указали авторы Telegram-канала.

Эта публикация вызвала живое обсуждение в чате.

«Ванга говорила, что, когда запустят „Лебединое озеро“ на УВБ-76, значит, конец света», — написал один из пользователей.

Другие допустили переезд или даже взлом коротковолновой частоты радиостанции.

Позже авторы Telegram-канала отредактировали сообщение, и некоторое время оно выглядело так: «30.10.2025 Ничего не произошло».

На момент написания материала пост удалили окончательно вместе со всеми комментариями. Оригинальные записи остались в виде скриншотов у 360.ru.

Трансляция «Радиостанции Судного дня» во вторник, 30 декабря, сопровождалась не только музыкой из балета «Лебединое озеро». В эфир также прорвались песни «Лето и арбалеты» Акима Апачева, «Свинорез» Sintezis Oculto, а также композиция It Was Love Франка Дюваля.