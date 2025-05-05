Сайт mkset.ru: 400 граммов овощей и фруктов каждый день способствуют долголетию

В республике Башкортостан поделились советами о том, как продлить молодость. Об этом написал сайт mkset.ru , ссылаясь на специалистов Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.

Врачи рекомендуют употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов каждый день. Эти продукты содержат витамины, минералы и клетчатку, которые нужны для правильной работы организма.

Среди других советов — ограничение потребления продуктов белого цвета, таких как белый хлеб, макаронные изделия, сладости и сахар. Эти продукты богаты простыми углеводами, которые мгновенно поднимают уровень глюкозы в организме, провоцируя скачки энергии и быстрое ощущение усталости.

Больше гуляйте пешком, занимайтесь спортом и фитнесом. Активность укрепляет иммунитет, сердце и сосуды, продлевает молодость тела. Проводите больше времени с любимыми людьми, общайтесь с друзьями и родственниками, посоветовали специалисты центра.