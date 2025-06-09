Сайт amic.ru: в Федорин день не рекомендуется заниматься уборкой по дому

Согласно народным верованиям, в Федорин день 9 июня не рекомендуется заниматься уборкой дома, чтобы не «прогнать» удачу. Об этом сообщил сайт amic.ru .

Наши предки считали, что 9 июня важно избегать ссор, иначе конфликты могут приобрести затяжной характер.

В этот праздник также не стоит стирать одежду детей и вывешивать ее на улицу, так как существует поверье, что это может вызвать болезнь у ребенка.

Еще одно поверье гласит, что взрослым в Федорин день не следует есть из одной посуды с детьми, чтобы у них формировался сильный характер.