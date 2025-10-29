Сайт «7Дней»: в 2026 году модный маникюр будет сочетать в себе смелость и элегантность

В предстоящем 2026 году модный маникюр будет сочетать в себе смелость и элегантность, воспоминания о прошлом и нотку футуризма. Эксперты отмечают возвращение необычных текстур, смелых аксессуаров и ретроэлементов, написал сайт «7Дней» .

Современные тенденции маникюра предлагают интересные и необычные решения, вдохновение для которых можно найти в самых неожиданных источниках. Например, оттенок ногтей «эмаль бабушкиной кружки» возрождает ностальгию по советским эмалированным стаканам, придавая дизайну ноготков нежные и теплые тона, напоминающие влажный фарфор.

Другим популярным направлением стал маникюр с пирсингом — изящные маленькие кольца и цепочки на ногтях привлекают внимание и дополняют элегантный дизайн. Для контраста идеальным фоном для такого декора служат нейтральные цвета, такие как черный, темно-синий или матовый беж.

Традиционный рисунок горошек тоже нашел новое воплощение: теперь это яркие пятна на гладкой лаковой или матовой поверхности, что придает утонченность и живость общему образу.

Классический французский маникюр тоже не устарел, а приобрел свежие черты — теперь это может быть графический, ассиметричный или инвертированный дизайн, что позволяет взглянуть на привычную классику по-новому.