Сайт «7Дней»: собирать помидоры следует тогда, когда они приобретают молочно-белый оттенок

С приходом осени владельцы огородов часто сталкиваются с недозрелыми помидорами. Чтобы томаты не потеряли свои вкусовые качества, важно правильно выбрать время для их сбора. Автор канала «Идеальный огород» утверждает, что важно обратить внимание на цвет плодов: собирать помидоры следует тогда, когда они приобретают молочно-белый оттенок с легким румянцем, написал сайт «7Дней» .

В этот период в помидорах содержится максимальное количество кислот и сахаров, которые влияют на их вкус в будущем.

После сбора урожая необходимо создать оптимальные условия для дозревания томатов. Важно, чтобы температура не превышала 22 градусов. В прохладном месте, например, на нижней полке шкафа, помидоры будут краснеть медленнее, но станут более плотными и сладкими. Также рекомендуется переворачивать их каждые четыре-пять дней для равномерного распределения цвета.