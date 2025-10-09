Сайт «7Дней»: с правильным уходом куст голубики может плодоносить до 30 лет

В последние годы голубика завоевывает популярность на дачах благодаря своему вкусу и пользе. С правильным уходом куст может плодоносить до 30 лет, пишет автор Дзен-канала «Урожайный сад и огород». Об этом сообщил сайт «7Дней» .

Чтобы вырастить здоровую и урожайную голубику, важно учесть несколько нюансов. Растение предпочитает хорошо освещенное место, но требует защиты от сильного солнечного света в полдень. Идеальное расположение — слегка притененное пространство, где солнце светит рано утром и вечером.

Почва для голубики должна быть кислой, с показателем pH не выше 4,5. Если земля недостаточно кислая, воспользуйтесь специальными препаратами для регулировки кислотности. Перед посадкой подготовьте участок: выберите подходящую глубину ямы, зависящую от типа почвы. Если грунт тяжелый и глинистый, потребуется более глубокая посадочная яма (около 60–70 см), а на песчаных участках хватит глубины в 40 см. Чтобы облегчить уход за растением, рекомендуем поднять клумбы на небольшую высоту.

Создание качественной дренажной подушки также обязательно: насыпьте слой керамзита или битого кирпича толщиной около 10 см, сверху уложите тонкий слой геотекстиля. Далее заполните ямку специальным субстратом, состоящим из верхового торфа, хвойного опада и коры деревьев. Добавляйте минимальное количество обычной садовой земли, чтобы избежать ухудшения кислотности.