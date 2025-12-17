Сайт «7Дней» рассказал, как вырастить лимон в домашних условиях

Выращивание лимона в домашних условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. При правильном уходе растение не только будет радовать зеленью, но и начнет плодоносить. Вот несколько советов, которые помогут вам добиться успеха, написал сайт «7Дней» .

Как только вы принесете росток лимона домой, пересадите его в новый горшок. Это растение любит «переезды», поэтому стоит делать так каждый год весной или летом. Если крона сильно разрослась, выберите горшок в два раза больше предыдущего и не забудьте о дренаже на дне. Лучше использовать специальную почву для цитрусовых. Будьте аккуратны с корнями при пересадке и обильно полейте растение после нее.

Лимону не требуется сложный уход, главное — регулярный полив и поддержание влажности. Летом поливайте растение понемногу каждый день, а зимой — реже, ориентируясь на сухость верхнего слоя почвы. Опрыскивайте лимон водой или используйте увлажнитель воздуха, особенно зимой, когда воздух в квартире становится сухим. Также лимоны любят свет, поэтому обеспечьте им хорошее освещение, особенно в короткие зимние дни. Регулярно подкармливайте лимон специальными удобрениями для цитрусовых: весной и летом — раз в две недели, зимой — раз в месяц.

Первые плоды могут появиться через три-пять лет после посадки. Чтобы лимон смог вырастить хороший плод, на нем должно быть не менее 20 листочков. Поэтому, если на молодом деревце появляются цветки, лучше их оборвать, чтобы растение набралось сил.