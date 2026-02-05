Сайт «7Дней» рассказал, как получить крепкую рассаду томатов

С наступлением марта огородники активно начинают подготовку к новому сезону, высевая томаты на рассаду. Для получения обильного урожая важно вырастить крепкие растения с мощными стеблями, а не тонкие и хилые ростки. Эксперты поделились основными правилами, которые помогут избежать распространенных ошибок. Об этом написал сайт «7Дней» .

Создание оптимальных условий: свет и температура

Одной из главных ошибок является размещение лотков с семенами на неподходящих подоконниках, например, северных, без учета условий освещения и температуры. В первые дни после всходов растения особенно уязвимы: недостаток света и избыточное тепло могут привести к вытягиванию стеблей.

Для здорового роста сеянцев важно обеспечить максимум света и прохладу. Идеальная температура для только что проклюнувшихся растений — +16…+18 градусов. Через неделю можно поднять ее до +20…+22 градусов. Если естественного света недостаточно, рекомендуется использовать фитолампы.

Пространство для каждого сеянца

Густая посадка приводит к дефициту света и воздуха, что делает сеянцы длинными и хрупкими. Чтобы избежать этой проблемы, не следует загущать посев. После появления всходов необходимо проредить ряды или добавить подсветку, чтобы между растениями было достаточно места.

После пикировки в отдельные горшки сеянцы следует расставлять свободно, чтобы каждый получал достаточно света и не затенял других.

Подкормки: акцент на корнях и стеблях

Многие торопятся удобрять рассаду азотом для быстрого роста, но это может привести к обильной зелени при слабых стеблях. Эксперты рекомендуют начинать подкормки только после пикировки, когда у сеянцев сформируется два-три настоящих листа. На этом этапе приоритет — развитие корней и стеблей, поэтому акцент следует делать на фосфоре с умеренным количеством азота и калия.

Подходящая формула минеральных удобрений — 13:40:13 (азот: фосфор: калий). Альтернативой может служить настой древесной золы, который можно купить в садовом магазине или приготовить самостоятельно. Для настоя потребуется один стакан (250 мл) золы на 10 л воды, настаивать сутки или кипятить 30 минут. Перед поливом разведите один л настоя в 10 л воды, как советует канал «С грядки — к столу».