Сайт «7Дней»: при покупке живой рыбы важно обращать внимание на ее активность

Выбор качественной рыбы в магазине может быть затруднительным из-за широкого ассортимента и разнообразия видов. Однако существуют рекомендации, которые помогут определить свежесть и качество продукта, написал сайт «7Дней» .

При покупке живой рыбы обратите внимание на ее активность. Рыба должна двигаться и реагировать на раздражения. Важно также состояние глаз: выбирайте особей с ясными и выпуклыми глазами, а не мутными или впалыми. Кожа свежей рыбы блестящая, без налета, а жабры насыщенного красного цвета и влажные.

Охлажденная рыба также должна иметь блестящую кожу без мутных пятен, плотно прилегающую чешую. Глаза — яркие и выпуклые, жабры насыщенного красного цвета. Мясо упругое при надавливании, не должно иметь вздутого или растянутого вида. Запах свежей рыбы — морской, без неприятных или аммиачных нот.

Замороженная рыба сохраняет большинство питательных свойств, но в магазинах сложно определить ее качество без физического контакта. Обращайте внимание на целостность упаковки, наличие плотной ледяной корки и яркость цвета жабр. Хороший замороженный продукт не должен иметь слоя глазури — это говорит о сухой заморозке, которая считается менее качественной.