Сайт «7Дней»: лучше всего покупать севок в конце августа

Для получения хорошего урожая озимого лука важно правильно выбрать посадочный материал и время для посадки. Лучше всего покупать севок в конце августа — начале сентября, пока он свежий, написал сайт «7Дней» .

Предпочтение стоит отдавать местным сортам, адаптированным к российскому климату, таким как Радар, Сеншуй и Шекспир. Идеальный севок для подзимней посадки имеет небольшой размер — от 0,8 до 1,2 сантиметра в диаметре, он твердый на ощупь, его шелуха шуршит, но не отваливается.

Важно следить за погодой: начинать посадку следует тогда, когда температура воздуха несколько дней держится на отметке +3 градуса, а температура земли — не выше +6 градусов.

Глубина посадки должна быть такой, чтобы лук не промерз зимой. Обычно его закапывают на 3–5 сантиметров, но есть и другое правило: глубина должна быть равна диаметру луковицы плюс два сантиметра.