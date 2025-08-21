Сайт «7Дней»: кошки могут царапать мебель из-за стресса

Многие боятся заводить кошек, опасаясь за целостность мебели. Однако эту привычку можно скорректировать. Издание «7Дней» со ссылкой на канал «Котоварня. Мир Зоопсихолога» рассказывает, как это сделать.

Кошки царапают по нескольким причинам.

Следование инстинктам. Кошкам необходимо точить когти, чтобы они оставались острыми.

Маркировка территории. На лапах у кошек есть железы, оставляющие запах, с помощью которого животное метит свою территорию.

Стресс. Перемены в доме (ремонт, появление новых людей или животных) могут вызывать у кошки стресс, и она начинает «срывать» напряжение на мебели.

Привычка. Уличные кошки привыкли точить когти о деревья и переносят эту привычку в дом.

Как решить проблему?

Купите когтеточку и поставьте ее в том месте, которое кошка уже облюбовала. Используйте запахи цитрусовых, полыни или перца, чтобы отпугнуть питомца от мест, где он царапает мебель. Из домашних средств подойдет уксус. Создайте негативные ассоциации: если застали кошку на месте «преступления», можно громко хлопнуть или брызнуть на нее водой, но не причиняйте боль. Регулярно подстригайте кошке когти специальной когтерезкой. Делайте это аккуратно, чтобы не задеть живую часть. Если боитесь, обратитесь к ветеринару.