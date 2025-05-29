Садоводов призвали позаботиться о непрерывном цветении сада для привлечения пчел

С каждым годом естественным местам обитания пчел и шмелей все сложнее противостоять натиску цивилизации. Создание благоприятной среды для этих насекомых становится не просто желательным, а необходимым делом для каждого садовода, написала Общественная Служба Новостей .

Основа успеха — это создание обильной, разнообразной и доступной кормовой базы, представленной нектаром и пыльцой. Без этого все остальные усилия будут малоэффективными.

Непрерывное цветение. Важно организовать сад так, чтобы с весны и до осени в нем постоянно цвели растения, обеспечивающие насекомых кормом. Весной подойдут раннецветущие луковичные: крокусы, пролески, хионодоксы, мускари и гиацинты. Летом — фацелия пижмолистная, клевер, душица обыкновенная, шалфеи, монарда дудчатая, лаванда узколистная. Осенью эстафету подхватывают разнообразные виды астр, золотарник, безвременник осенний и вереск обыкновенный.

Оптимальные виды растений. Предпочтение следует отдавать растениям с открытой структурой цветка, где нектар и пыльца легко доступны. Особенно ценны представители семейств Губоцветные и Сложноцветные. Из растений семейства Бобовые можно выделить клевер красный и белый, люпин многолистный, вика, эспарцет, декоративная фасоль огненно-красная, горох, донник.

Роль местных видов растений. Дикорастущие виды, естественно произрастающие в вашей местности, составляют основу кормовой базы для местных популяций пчел и шмелей. Они прошли длительную совместную эволюцию с насекомыми-опылителями региона, их строение и ритмы цветения идеально соответствуют потребностям местной фауны.

Для того чтобы ваш сад стал по-настоящему привлекательным местом для жизни пчел и шмелей, помимо пищи и укрытий, им необходим доступ к воде, а также максимально комфортные условия для жизни.