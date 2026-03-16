Садовод Туманов рекомендовал провести обрезку растений и почистить дренаж в марте

Для успешного развития деревьев и кустарников в новом сезоне необходимо провести обрезку растений и позаботиться о дренажных канавах в марте. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в интервью «Москве 24» .

После аномально снежной зимы важно сразу же принять меры по отводу воды с участка. Если не прочистить дренажные канавы, избыточная влага может привести к загниванию корней деревьев, что чревато болезнями и даже гибелью растений.

В марте, пока не распустились почки, следует удалить все сухие и поломанные ветки секатором. Особое внимание нужно обратить на развилки — места, где две и более ветви выходят из одного соединения. Если угол отхождения меньше 45 градусов, такие ветви также стоит убрать, чтобы избежать их слома в будущем.

Все срезы необходимо сразу обработать садовым варом. По словам эксперта, не стоит приобретать дорогие варианты с «волшебными» восстанавливающими веществами, так как главная задача вара — прилипнуть и закрыть срез.

Также в марте рекомендуется побелить деревья, чтобы предотвратить их перегрев на солнце и последующее замерзание ночью. Альтернативой побелке может служить обмотка стволов старыми газетами, перевязанными нитками. Этого способа защиты хватит на март и середину апреля.