Садовод Туманов порекомендовал дачникам посадить в июле горох и шпинат

В июле можно смело сажать плодовые растения и кустарники, а также скороспелые овощи, например горох. Об этом в разговоре с «Радио 1» сообщил председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов.

Второй месяц лета отлично подходит для посадки шпината и укропа.

«Также есть русские редьки, черной редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах», — процитировал RT садовода.

Корме того, можно обратить внимание на «дайкон» — японскую редьку, которая полюбилась россиянам за вкус и сочность, добавил Туманов.

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