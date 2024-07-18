Садовод Туманов порекомендовал дачникам посадить в июле горох и шпинат
В июле можно смело сажать плодовые растения и кустарники, а также скороспелые овощи, например горох. Об этом в разговоре с «Радио 1» сообщил председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов.
Второй месяц лета отлично подходит для посадки шпината и укропа.
«Также есть русские редьки, черной редьки — очень остренькие, хороши в разных блюдах», — процитировал RT садовода.
Корме того, можно обратить внимание на «дайкон» — японскую редьку, которая полюбилась россиянам за вкус и сочность, добавил Туманов.