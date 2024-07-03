Садовод Крюкова посоветовала не увлекаться в жару чрезмерным поливом

В жару нужно очень осторожно ухаживать за садом и огородом и не совершать распространенные ошибки. Об этом «Газете.Ru» рассказала садовый эксперт Наталия Крюкова.

Она объяснила, что одна из самых частых ошибок — это чрезмерный полив. На самом деле излишки воды в жару могут навредить растениям.

«Вопреки ожиданиям, он может только навредить растениям, усугубив стресс от интенсивного зноя и вымыв питательные вещества из почвы», — отметила садовод.

Как добавил RT, поливать растения лучше утром. Кроме того, не стоит в жару полоть сорняки, они создадут естесственную защиту от испарения влаги.