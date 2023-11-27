27 ноября 2023 19:30 Рождественский пост — 2023/2024: религиозное значение и правила питания Рождественский пост продлится у православных христиан с 28 ноября до 6 января 0 5 1 Фото: Rod Long / Unsplash Интересное

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Последний из четырех многодневных постов календарного года приходится на конец осени. Он готовит верующих к одному из самых радостных и светлых зимних праздников — Рождеству. Об истории этого события и в чем его суть — в материале «360».

Когда начинается и сколько длится Рождественский пост в 2023 году Накануне поста, 27 ноября, верующие отмечают Филиппов день — праздник, в который почитают память об одном из апостолов. В народе его называют просто — Заговенье. В этот день отыгрывают последние свадьбы и настраиваются на длительные ограничения в пище и делах. Православные христиане готовятся к Рождеству в течение 40 дней. Именно поэтому у Рождественского поста есть еще второе название — Четыредесятница. Православный священник Сергей Сеньчуков рассказал «360», что событие начинается всегда 28 ноября и длится вплоть до сочельника, 6 января, когда в церквях завершается рождественская литургия и вокруг разносится благая весть: «Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!»

В чем суть православного Рождественского поста Зачем нужен Рождественский пост Основная цель поста — очистить помыслы и закалить тело христианина, напомнил священник. Это время позволяет устремиться к служению Богу, укрепить душу с помощью покаяния, молитвы и посещения храмов. Люди стараются воспитать и поддержать в себе лучшие качества. «Главное в посте — не только пищевые ограничения, хотя они необходимы, но и молитвы», — сказал Сеньчуков. Кстати, в пост не нужно непомерно угнетать плоть, как считают некоторые. Его даже нельзя приравнивать к строгой диете. Важно помнить, что воздержание от изобилия вкусных блюд и обуздание требований организма «чего-нибудь вкусненького» нужны для очищения духа.

Фото: Крестьяне за столом / Википедия

Библейский пост — это отказ от еды в духовных целях. Он всегда был и будет неотъемлемой частью во взаимоотношениях между человеком и Богом. Например, в 41-м псалме можно увидеть, как пост приносит Давиду более глубокие, близкие и крепкие отношения с Господом. «Ошибается тот, кто считает, что пост — лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления», — писал в свое время Иоанн Златоуст.

История Рождественского поста Рождественского поста начали придерживаться еще во времена ранних христиан, подчеркнул церковнослужитель, — приблизительно в IV веке. Первоначально продолжительность поста не превышала недели, однако в XII веке по указу патриарха Константинопольской православной церкви Луки Хрисоверга он стал сорокадневным. Древние христиане также называли Рождественский пост Корочуном: в честь языческого духа, который ознаменовал приход зимы и холода. Кстати, он был самым настоящим злодеем в славянской мифологии. Считается, что с годами Корочун превратился во всем знакомого и любимого Деда Мороза.

Фото: «Святая Русь», Михаил Нестеров / Википедия

Такое название прижилось в простонародье, потому что в период Четыредесятницы самые короткие дни и самые длинные ночи — это было не самое благоприятное и удачное время для суеверного крестьянина. Кроме того, длительный пост отсылает верующих к давним событиям, описанным в Новом Завете: искушению дьяволом Иисуса Христа во время его сорокадневного поста в пустыне, куда он отправился после крещения. Четыредесятница также связана с сорокадневным постом Моисея, после которого святой узрел заповеди Божьи. Как писал Симеон Фессалоникийский, сорокадневный пост позволяет верующим созерцать явление «живого Слова от Девы» — рождение Иисуса Христа.

Фото: «Христос в пустыне», Иван Крамский / Википедия

Православный Рождественский пост для мирян: правила и запреты Что нужно делать В период Рождественского поста верующие берут пример с монахов как в питании, так и в поступках. Первостепенно православным нужно укреплять милосердие: оставить позади ссоры и подавать милостыню, быть добрее и более открытыми к близким и незнакомцам. Основная суть Рождественского поста — в укреплении духа, так что стоит почаще посещать храмы, стараться присутствовать на богослужениях, читать священное Писание и молиться от всего сердца.

В свободное время можно заниматься рукоделием. По словам протоиерея Алексея Митюшина, это спокойное занятие, которое прекрасное отражает общее настроение поста. Кстати, по преданию, сама Пресвятая Дева Мария занималась рукоделием — шила завесу для храма Соломона. В дни поста также разрешено совершать обряд крещения, причем и детей, и взрослых, читать акафист, поминать усопших в молитве дома, подачей записок на проскомидию и панихидами. В это время желательно причащаться чаще, чем обычно, ведь пост — время, которое позволяет очистить тело и душу.

Фото: РИА «Новости»

Что запрещено В дни говения действуют ограничения в пище, но в некоторых случаях православные могут перейти на более щадящий рацион. Однако следовать духовным запретам необходимо всем. Когда начинается Рождественский пост, верующим стоит отказаться от искушающих мыслей и поступков. Не стоит в это время ссориться, сплетничать, таить обиды, завидовать ближним и поддаваться унынию. Нельзя использовать бранные выражения и праздно проводить время: устраивать шумные гуляния, путешествовать, исключение — посещение святынь. Церковнослужители не рекомендуют в дни Рождественского поста зачинать детей, в это время стоит отказаться от физической близости. Однако подобный отказ должен быть совместным решением обоих супругов. Если возникают сомнения, то можно обсудить это с духовным наставником.

Фото: РИА «Новости»

Питание в Рождественский пост Во все дни нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца. В этот период основные блюда в рационе верующего — все виды каши, от рисовой и гречневой до пшенной. А самыми строгими днями Четыредесятницы считают среду и пятницу: христианам предписано сухоядение — холодная растительная пища без термической обработки. При сухоядческом рационе в основном едят свежие и сушеные овощи и фрукты, мед, орехи, грибы. Все без добавления масла. Верующим с послаблениями в питании можно расширить меню печеными овощами и фруктами.

Фото: «Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме», Иван Куликов / Викимедиа

Священник Сеньчуков объяснил, что Рождественский пост принято делить на четыре этапа. — С 28 ноября по 19 декабря. Начинать неделю нужно с горячих блюд без добавления масла. В третий и пятый дни придерживаются сухоядения. В остальные же можно употреблять рыбу и постные блюда с маслом. — С 20 декабря по 1 января. Питание в течение этого периода сохраняется, за исключением вторника и четверга. В эти дни больше нельзя есть рыбу. Меню сужается до горячих блюд с маслом.

Фото: «Едоки гороха», Жорж Дюмениль де Латур / Викимедиа

— С 2 по 5 января. Самый строгий период. К сухоядческим среде и пятнице добавляют и понедельник. Во второй и четвертый дни недели дозволены только горячие блюда без масла. Однако в выходные дни можно добавлять масло. — С вечера 5 января по вечер 6 января. День голода. Употреблять пищу можно только после выхода первой звезды. На этом Рождественский пост заканчивается. Послабления или даже отмена ограничений в еде возможны для людей преклонного возраста, беременных женщин, детей до семи лет, людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями, а также для тех, кто занят тяжелым физическим трудом.