Россиянам рассказали, как сделать сухое варенье из рябины

Рябина, известная своими яркими алыми гроздьями, ценится не только за декоративные свойства, но и за богатые лечебные качества. Ее терпкие плоды обладают множеством полезных элементов, необходимых организму для укрепления здоровья и повышения иммунитета. Сайт «7Дней» приводит несколько рецептов, позволяющих раскрыть вкусовую палитру и ценные качества рябины.

Один из способов приготовления — сухое варенье из рябины. Сначала переберите и промойте ягоды, удалив излишнюю влагу. Затем погрузите рябину в кипяток на несколько минут, чтобы избавиться от горечи. Далее приготовьте сироп из сахара и воды, добавив туда ягоды. Томите их на среднем огне около четверти часа, стараясь не повредить структуру плода. Отделите готовые ягоды от сиропа, окуните каждую в сахар и разложите на подносе для высыхания. После полного застывания, сохраняйте варенье в герметичной таре.

Еще одно блюдо — пирог с красными ягодами рябины. Начните с того, что смешайте яйцо с сахаром, добавив кефир и щепотку соды. Взбейте смесь венчиком, влейте топленое охлажденное сливочное масло и медленно засыпьте муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Затем соедините получившееся тесто с чистой и обсушенной рябиной. Формируйте пирог в смазанной маслом и слегка присыпанной мукой форме и выпекайте полчаса при температуре 180 градусов. Украсьте готовый пирог сахарной пудрой и несколькими ягодами рябины для красоты.