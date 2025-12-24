Россиянам предложили пять веселых игр для встречи Нового года

Чтобы новогодняя ночь прошла незабываемо, можно воспользоваться несколькими веселыми играми. Они помогут поднять настроение и развлечь гостей. Не требуется сложного реквизита или таланта ведущего — только хорошее настроение и желание весело провести время в кругу близких, написала Общественная Служба Новостей .

Игра 1. «Новогодний крокодил»

Эта игра помогает раскрепоститься даже самым стеснительным участникам и вызывает много смеха.

Что нужно: фантазия и хорошая реакция.

Как играть: участники делятся на две команды. Один игрок загадывает слово или фразу, связанную с Новым годом, и пытается объяснить ее своей команде без слов, используя только жесты и мимику. Можно усложнить игру, разрешив объяснять только звуками или словами, не используя однокоренные.

Игра 2. «Подарок вслепую»

Интересная альтернатива традиционному обмену подарками.

Что нужно: каждый гость приносит смешной или милый подарок (можно установить лимит в 300–500 рублей). Все подарки складываются в центр.

Как играть: участники тянут жребий для определения порядка. Первый игрок выбирает любой подарок из кучи и открывает его. Второй может либо забрать нераспечатанный подарок, либо «украсть» уже открытый у первого игрока. Если подарок украли, первый игрок выбирает новый. Игра продолжается, пока каждый не получит свое «сокровище».

Игра 3. «Шапка желаний»

Игра на предсказания и воображение, которая растянется на весь вечер.

Что нужно: шапка Деда Мороза, маленькие листки бумаги и ручки.

Как играть: в начале вечера каждый гость анонимно пишет на листке смешное или невероятное желание от имени другого гостя. Все листки складываются в шапку. Периодически в течение ночи шапка пускается по кругу, и каждый вытягивает и зачитывает одно предсказание. Нужно угадать, кто мог его написать.

Игра 4. «Угадай мелодию: новогодний выпуск»

Ностальгическая игра для любого возраста, создающая теплую семейную атмосферу.

Что нужно: заготовленный заранее плейлист с заставками и отрывками из советских и российских новогодних фильмов, песен и мультфильмов, телефон с колонкой.

Как играть: ведущий включает 5–10-секундный отрывок. Кто первый угадывает, что это за фильм или песня, получает 1 очко. Можно играть командами.

Игра 5. «Алфавитный тост»

Эта игра развивает фантазию на ходу и моментально оживляет компанию.

Что нужно: только трезвая голова.

Как играть: первый тост начинается на букву «А», следующий гость — на букву «Б», и так далее до конца алфавита. Если кто-то надолго задумался, он выполняет смешное фант-задание.