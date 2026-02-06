Россиянам назвали три распространенные ошибки при хранении авокадо

Авокадо — фрукт, который быстро портится, часто минуя стадию идеальной спелости. Однако правильное хранение может продлить срок его свежести, написал сайт vse42.ru .

Для немедленного употребления выбирайте мягкий плод, который слегка проминается под пальцем, но не оставляет вмятин. У спелого авокадо плодоножка легко отделяется. Мякоть под ней должна быть ярко-зеленой.

Не храните авокадо в холодильнике, если хотите, чтобы оно дозрели. Лучше оставьте его при комнатной температуре, но не под прямыми солнечными лучами. Для ускорения созревания положите авокадо в бумажный пакет с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет процесс в два-три раза. Ежедневно проверяйте мягкость плода.

Спелый авокадо лучше держать в холодильнике (+4…+6 градусов) в отделении для овощей. Холод замедлит окисление, и мякоть дольше останется нежной и маслянистой.

Разрезанный авокадо можно хранить несколькими способами: — Сбрызните срез соком лимона или лайма, положите половинки срезом вниз в контейнер, закройте крышкой. Хранится один-два дня. — Положите дольки лука на дно контейнера. Мякоть сохранится один-два дня, но может слегка перенять аромат лука. — Полностью погрузите половинку авокадо срезом вниз в холодную воду. Меняйте воду ежедневно. Держится два-три дня, но мякоть может стать более водянистой.

Не стоит хранить твердый авокадо в холодильнике — он не созреет. Также не следует заворачивать спелый плод в плотный полиэтилен — он загниет. Оставлять разрезанный авокадо на столе без защиты тоже не стоит — он потемнеет через пару часов.