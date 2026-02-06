Россиянам назвали три распространенные ошибки при хранении авокадо
Авокадо — фрукт, который быстро портится, часто минуя стадию идеальной спелости. Однако правильное хранение может продлить срок его свежести, написал сайт vse42.ru.
Для немедленного употребления выбирайте мягкий плод, который слегка проминается под пальцем, но не оставляет вмятин. У спелого авокадо плодоножка легко отделяется. Мякоть под ней должна быть ярко-зеленой.
Не храните авокадо в холодильнике, если хотите, чтобы оно дозрели. Лучше оставьте его при комнатной температуре, но не под прямыми солнечными лучами. Для ускорения созревания положите авокадо в бумажный пакет с яблоком или бананом. Эти фрукты выделяют этилен, который ускоряет процесс в два-три раза. Ежедневно проверяйте мягкость плода.
Спелый авокадо лучше держать в холодильнике (+4…+6 градусов) в отделении для овощей. Холод замедлит окисление, и мякоть дольше останется нежной и маслянистой.
Разрезанный авокадо можно хранить несколькими способами: — Сбрызните срез соком лимона или лайма, положите половинки срезом вниз в контейнер, закройте крышкой. Хранится один-два дня. — Положите дольки лука на дно контейнера. Мякоть сохранится один-два дня, но может слегка перенять аромат лука. — Полностью погрузите половинку авокадо срезом вниз в холодную воду. Меняйте воду ежедневно. Держится два-три дня, но мякоть может стать более водянистой.
Не стоит хранить твердый авокадо в холодильнике — он не созреет. Также не следует заворачивать спелый плод в плотный полиэтилен — он загниет. Оставлять разрезанный авокадо на столе без защиты тоже не стоит — он потемнеет через пару часов.